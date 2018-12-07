الطرق والجسور تدعم جهود حملات النظافة بالولاية

أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم دعمها لحملات النظافة التي انتظمت الولاية مطلع كل أسبوع خلال شهر ديسمبر الجاري. هذا وقد شدد مدير عام الهيئة المهندس الصافي أحمد آدم – حسب سونا – على توفير وتجهيز الآليات المشاركة في حملة النظافة بالمحليات مؤكدا خلال تفقده أعمال البنى التحتية اليوم استمرار الحملة الشاملة لصيانة الطرق وأعمال تحسين التقاطعات بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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