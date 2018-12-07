جيبوتي تؤكد أهمية مشاركة المرأة بالإيقادفي التنمية

أكد السيد حسن علي رباهي المستشار الفني لوزيرة المرأة والأسرة بجمهورية جيبوتي الدور الكبير والمهم لمشاركة المرأة في دول الإيقاد في عملية التنمية.

وقال في تصريح لـ(سونا) خلال مشاركته في الإجتماع السابع للوزراء المعنيين بشؤون المرأة للدول الأعضاء بالإيقاد الذي انعقد بالخرطوم إن الاجتماع ذو أهمية للدول الأعضاء في الايقاد لمناقشة قضايا مهمة شملت النوع والتأقلم مع الجفاف والهجرة والسلم والأمن مع التركيز على الجهود الرامية الى تعزيز المساواة العادلة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأكد أن جيبوتي تهتم بتمكين المرأة حيث تم إنشاء وزارة المرأة والأسرة منذ ١٩٩٩م حيث تقوم بترقية المرأة ووضعت إستراتيجية وطنية كما قامت بمحو امية النساء وتمكينها اقتصاديا.

وأضاف أن جيبوتي تعمل الآن في إستراتيجية لسياسة الجندر ٢٠١١ الي ٢٠٢١م ، مؤكدا وجود الإرادة السياسية لدعم قضايا المرأة ومبادراتها، مشيرا لأن نسبة مشاركتها في الإنتخابات الأخيرة ارتفعت من ١٠ إلى ٢٥% “ونسعى للوصول إلى ٥٠% والوصول لمواقع اتخاذ القرار في السياسة والبرلمان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)