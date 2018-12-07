الطرق والجسور توزع سلة الشتاء للعاملين

دشن مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس الصافي أحمد آدم ورئيس الوحدة النقابية للعاملين بالهيئة المهندس/ عمر حسن هاشم توزيع سلة الشتاء للعاملين بالهيئة والتي تم توفيرها بواسطة اتحاد عمال الولايه عبر الوحدة النقابية. هذا وقد طمأن رئيس الوحدة النقابية مدير عام الهيئة بأن جميع العاملين سوف يجدون حظهم من هذه السلة، وأكد المهندس الصافي – وفق سونا – وقوفه بجانب العاملين والوحدة النقابيه بالهيئة شاكرا الهيئة الفرعية والوحدة النقابية للعاملين بالوزارة والهيئة بتوفير الاحتياجات المعيشية في كل المناسبات والمواسم، متمنياً أن تشمل هذه السلة كافة العاملين داخل حوش الوزارة، معلنا استعداده التام للمساهمة في توفير احتياجات العاملين حتى يعم الرضاء.

الجدير بالذكر أن السلة تحتوي على السلع التموينية الاساسية من السكر والدقيق واللبن والارز والعدس والشاي والزيت تقسط للعاملين بمؤسسات الولاية المختلفة عبر وحداتها النقابية والفرعيات بأقساط مريحة على مدى عشرة أشهر تخفيفا للعبء المعيشي على العاملين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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