كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس تحذر بيروت من خسارة المساعدات الدولية في حال عدم تشكيل حكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت باريس من احتمال خسارة بيروت لمساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في حال تطلب تشكيل حكومة جديدة وقتا أطول.
قال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه في مؤتمر صحفي: "نأسف بشدة لأن أصدقاءنا اللبنانيين غير قادرين على الاتفاق لتشكيل حكومة، وعدم وجود حكومة في لبنان يعني المخاطرة بفقدان الزخم الذي أوجده المجتمع الدولي".
وأضاف: "في لحظة ما، فإن الشركات التي تبحث عن الاستثمارات… قد تجد فرصا في مكان آخر"، لافتاً الى أن هناك دولا أخرى قد تحتاج إلى مساعدة دولية.
ومن جانبه أفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في بيان، أن رئيس الحكومة المكلف هو أول المتضررين من هدر الوقت ومن تأخير تأليف الحكومة لمعرفته بأن حكومة تصريف الأعمال ليست الجهة المخولة ولن تكون الجهة القادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية والإنمائية المستعصية.
شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تحذر بيروت من خسارة المساعدات الدولية في حال عدم تشكيل حكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .