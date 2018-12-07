وزير الطاقة الروسي: "أوبك" اتخذت قرارا مهما لتخفيض الإنتاج

وتابع، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "ينبغي أن يضمن القرار استقرار الوضع في سوق النفط العالمية، وهو إشارة جيدة لمواصلة التعاون داخل الحلف".

وقال نوفاك: "من الواضح أن قرارا مهما وعقلانيا اتخذ اليوم، وهو قرار توفيقي بشأن خفض إضافي في حجم الإنتاج من قبل (أوبك) والدول غير الأعضاء في "أوبك".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يوفر، من بين جملة أمور، وضعا أفضل في موازنة السوق، وأود التأكيد على أن هذه إشارة جيدة للسوق وهي أن تعاوننا مستمر وأننا قادرون على الاستجابة لأي موقف".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفض مستوى إنتاج النفط إلى 0.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.