كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل وفدا من "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كوشي، لقناة "بي إف إم" الفرنسية اليوم الجمعة، إن "رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب سيستقبل وفداً من حركة السترات الصفراء الأحرار في حوالي الساعة 19:30 بتوقيت غرينيتش قبل يوم واحد من المظاهرات المنتظرة".
إلى ذلك، رفض الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء" وذلك بعد طلب أفراد الحركة مقابلة ماكرون، قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة يوم غد السبت.
وبحسب إذاعة "فرانس أنفو"، رفض الإليزيه أن يستقبل حركة "السترات الصفراء الأحرار" الذين يحتسبوا على القسم المعتدل من الحركة. هذا وقد كان ممثل حركة "السترات الصفراء الأحرار" بينجامان كوشي قد طلب في وقت سابق أن يتم استقباله في الإيليزيه.
وتترقب فرنسا بخوف وحذر مظاهرة يوم غد السبت التي وبحسب السلطات ستؤدي لأعمال شغب كبيرة.
وتجدر الإشارة بأن حركة "السترات الصفراء" بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.
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