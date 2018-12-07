كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم مولر ويشكو اضطهاداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في سلسلة تغريدات صباحية، المحقق الخاص روبرت مولر والتحقيق الذي يجريه حول تدخل روسي مفترض في الانتخابات الرئاسية، علما بأن معطيات جديدة في هذا التحقيق ينتظر أن تكشف اليوم.

وندد ترامب خصوصاً، في أولى تغريداته الخمس التي نشرت في الساعة 6.18، بـ"تضارب مصالح" لدى مولر الذي يحقق في شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا العام 2016.

وبعدما أحجم عن بث تغريداته النارية فيما كانت البلاد تودع الرئيس الاسبق جورج بوش الاب، هاجم ترامب أيضاً المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله في مايو2017، والمسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين وفريق حملة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.

ويأتي هجوم ترامب على ما يعتبره "اضطهاداً" يتعرض له، فيما يتوقع ان يكشف روبرت مولر اليوم معطيات تتصل بعضوين سابقين في إدارة ترامب، بحيث يدلي بتفاصيل عن مدى تعاون مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب الذي أقر أخيراً بأنه كذب على الكونغرس في شأن اتصالاته مع الروس حول مشروع عقاري لترامب.