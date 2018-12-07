كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم مولر ويشكو اضطهاداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعدما أحجم عن بث تغريداته النارية فيما كانت البلاد تودع الرئيس الاسبق جورج بوش الاب، هاجم ترامب أيضاً المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله في مايو2017، والمسؤول الثاني في وزارة العدل رود روزنستين وفريق حملة منافسته السابقة هيلاري كلينتون.
ويأتي هجوم ترامب على ما يعتبره "اضطهاداً" يتعرض له، فيما يتوقع ان يكشف روبرت مولر اليوم معطيات تتصل بعضوين سابقين في إدارة ترامب، بحيث يدلي بتفاصيل عن مدى تعاون مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب الذي أقر أخيراً بأنه كذب على الكونغرس في شأن اتصالاته مع الروس حول مشروع عقاري لترامب.
ويتوقع أن يكشف فريق مولر النقاب أيضاً عن الأكاذيب التي نسبها بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، الى الاف بي آي، علماً بأنه وافق على التعاون مع المحققين لخفض عقوبته في قضية اختلاس مالي تعود إلى ما قبل 2016.
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