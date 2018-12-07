كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة اليمن تقترح إعادة فتح مطار صنعاء في محادثات سلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتفق الطرفان المتحاربان في اليمن أمس الخميس على إطلاق سراح آلاف الأسرى فيما وصفه مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث بأنه بداية مبشرة لأول محادثات سلام منذ سنوات، لإنهاء الحرب التي دفعت ملايين اليمنيين إلى شفا المجاعة.
ويسعى جريفيث للاتفاق على إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي وضمان هدنة في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي أصبح محور الاهتمام في الحرب بعد أن شن التحالف حملة لانتزاع السيطرة عليه هذا العام.
وقال مروان دماج وزير الثقافة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا لرويترز، "نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة فيما يتعلق بالتنقل ونقلهم".
وتابع قائلا، "مطار صنعاء مقترحنا واضح وعملي إنه يتحول مطار صنعاء لمطار داخلي يتم فيه نقل المواطن من صنعاء إلى عدن ثم يغادر بأي اتجاه (دولي)".
وقال حمزة الكمالي، وهو عضو آخر في الوفد الحكومي، إن الطائرات يجب أن تتوقف في عدن بالجنوب أو مدينة سيئون شرقي العاصمة للتفتيش قبل أن تغادر اليمن.
ورفضت حركة الحوثي في اليمن اقتراحا من الحكومة المعترف بها دوليا بإعادة فتح مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشرط هبوط كل الطائرات في مطار بمنطقة تخضع لسيطرة الحكومة، من أجل التفتيش.
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