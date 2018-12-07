دحان يقود الجيش مؤقتا و”شيخ” إيطالي أكبر مرشح لخلافة فاخر

كلفت إدارة الجيش الملكي، الإطار التقني سعد دحان، للإشراف على تدريب الفريق العسكري بشكل مؤقت، إلى حين تعيين مدرب جديد، خلفا لمحمد فاخر، الذي تمت إقالته بشكل رسمي، اليوم الجمعة من مهامه، بسبب توالي النتائح السلبية، وأزمته مع الجماهير.

وسيشرف دحان، الذي سبق له وأن أنيطت له نفس المهمة، في فترة سابقة، على دكة بدلاء الفريق، في المباراة المقبلة للعساكر التي ستجمعهم بالوداد البيضاوي، بعد غد الأحد، في إطار الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

وفي السياق ذاته، علم “اليوم24” من مصدر مقرب من الفريق، أن إدارة النادي شرعت في تلقي ودراسة سير عدد من المدربين المرشحين لخلافة فاخر، فيما يعتبر “شيخ المدربين” الإيطاليين، زدينيك زيمان، ذو الأصول التشيكية، والذي سبق له وأن أشرف على عدد من الأندية الإيطالية، هو المدرب الأكثر ترشحا للقيام بهذه المهمة الجديدة.

وارتبط زيمان بشكل كبير بنادي روما الإيطالي، حيث أشرف عليه في مناسبتين، الأولى كانت بين 1997و 1999، والثانية كانت موسم 2012-2013، غير أنه لم يسبق له أن خاض أية تجربة له خارج أروبا.