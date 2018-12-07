البحرية الملكية تساعد 185 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في عرض المتوسط

لا يزال البحر الأبيض المتوسط مسرحا كبيرا للهجرة السرية، إذ كشفت معطيات جديدية، اليوم الجمعة، حصيلة مساعدة البحرية الملكية للمهاجرين في عرض المتوسط.

وقال مصدر عسكري، اليوم، إن البحرية الملكية قدمت المساعدة، طوال ليلة أمس، في البحر الأبيض المتوسط، لـ 185 مواطنا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مرشحين للهجرة السرية، من بينهم 23 امرأة.

وكانت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية قد أعلنت، أمس الخميس، أن البحرية الملكية قدمت المساعدة لـ181 مهاجرا بعرض البحر الأبيض المتوسط، منذ يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن المئات من المهاجرين، الذين لا يزالون يغادرون السواحل المغربية في اتجاه النافذة الأوربية من المتوسط، والتدخلات المغربية لإنقاذ المهاجرين، تأتي بالتزامن مع احتضان المغرب للمنتدى العالمي للهجرة في مراكش، والذي ينتظر أن يشارك فيه عدد كبير من قادة دول العالم، لمناقشة ميثاق عالمي، من أجل هجرة آمنة، توقف المآسي، التي يعيشها المهاجرون، واللاجئون