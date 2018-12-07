انتخاب كارنباور زعيمة للديمقراطيين المسيحيين خلفا لميركل

انتخب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا أنيغريت كرامب كارنباور زعيمة جديدة للحزب، خلفا لأنغيلا ميركل.
وفازت كرامب كارنباور بحصولها على 517 صوتا من أصل الـ 999، فيما حصل منافسها فريدريخ ميرتز على 482 صوتا في الجولة النهائية من التصويت.
وقالت كرامب كارنباور في أعقاب انتخابها زعيمة للحزب، بعد 18 عاما من قيادة ميركل له: “يجب أن نبقى موحدين من أجل الهدف المشترك بالنسبة لجميعنا”.
وجدير بالذكر أن أنيغريت كرامب كارنباور (56 عاما) رئيسة سابقة لحكومة ولاية سارلاند الألمانية، وحظيت بتأييد أنغيلا ميركل خلال انتخابات زعيم جديد للحزب.
وهي معروفة بقدراتها على حشد التأييد وتوحيد صفوف الحزب، وإقامة تحالفات مع أحزاب أخرى.
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