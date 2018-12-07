إصدار أزيد من 1.7 مليون تأشيرة عمرة.. والمعتمرون الباكستانيون في الرتبة الأولى

أصدرت السعودية مليونا و723 ألفا و749 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم 1440، حتى تاريخ أمس الخميس 28 ربيع الأول الجاري.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان اليوم الجمعة، أن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ مليونا 348 ألفا و161 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 318 ألفا و210 معتمرا، منهم 224 ألفا و95 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 94 ألفا و115 في المدينة المنورة، وتم تسجيل مغادرة مليونا و29 ألفا و 951 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و234 ألفا و350 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 113 ألفا و776 معتمرا، فيما سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وبحسب مؤشر العمرة الذي أطلقته الوزارة منذ بدء موسم العمرة قبل ثلاثة أشهر، فإن ترتيب البلدان من حيث عدد المعتمرين خلال تلك الفترة أظهر تصدر باكستان الترتيب بمجموع 426 ألفا و969 معتمرا، تلتها إندونيسيا بمجموع 256 ألفا و677، متبوعة بالهند بمجموع 210 ألفا و841، ثم اليمن بواقع 70 ألفا و303، وماليزيا بعدد 78 ألفا و575 معتمرا.

وجاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بمجموع 39 ألفا و985 معتمرا، ثم تركيا بمجموع 34 ألفا و455، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة بمجموع 29 ألفا و852، تلتها بنغلادش ب27 ألفا و169 معتمرا، وبعدها الأردن بمجموع 20 ألفا و136 معتمرا.

وتتوقع السعودية استقبال نحو 8.5 مليون معتمر لموسم العمرة الحالي الذي انطلق هذا العام في فاتح محرم بدلا من تاريخ فاتح صفر الذي دأبت على تحديده كبداية لموسم العمرة من كل عام.

وتطمح السعودية إلى تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان، في إطار تفعيل خطتها التطويرية “رؤية 2030” والتي تروم ضمن أهدافها استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج، و30 مليون معتمر على مدى العام.