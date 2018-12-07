محمد صلاح يحصل على جائزة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، عن سعادته الكبيرة بحصده جائزة جديدة خلال حفل أقيم أمس، الخميس.
وتواجد نجم فريق "الريدز" في حفل لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة ليفربول، واحتفل معهم، كما تم تكريمه من قبل المنظمين.
وذكر صلاح في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "واحدة من أسعد لحظاتي هذا الموسم حتى الآن، ممتن جدًا لهذه الجائزة، أتطلع لرؤيتكم مجددًا".
ويعد صلاح من أبرز الشخصيات في مدينة ليفربول وإنجلترا في الوقت الحالي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب وهداف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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