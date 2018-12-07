إنتخاب مقربة من ميركل رئيسة لحزب "الإتحاد المسيحي الديموقراطي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وأنغريت كرامب كارينباور انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ الجمعة أنغريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة انغيلا ميركل رئيسة له بعد 18 عاما من تولي ميركل رئاسته. وفازت كارينباور (56 عاما) بأكثر من 51% من الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريك ميرز خصم ميركل الذي أراد تغيير سياسة الحزب باتجاه اكثر نحو اليمين.

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