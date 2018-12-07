انت الان تتابع إخلاء سبيل 3 أطباء متهمين بالإهمال في وفاة سيدة حامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
أمرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل ثلاثة أطباء من فريق أطباء مستشفى «منيا القمح» المركزي، على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بالإهمال الطبي في انفجار رحم أم حال خضوعها لإجراء عملية ولادة قيصرية بالمستشفى، ما أسفر عن وفاتها هي وجنينها «طفلة»، فيما وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بإيقاف ثلاثة أطباء بالمستشفى، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالة الأمر برُمته إلى النيابة العامة.
البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا أسرة «خديجة محمد» 30 عامًا، ربة منزل، بوفاتها هي وجنينها (طفلة)، إثر انفجار رحمها، وذلك أثناء خضوعها لإجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى «منيا القمح»
البداية كانت بتلقي اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا أسرة «خديجة محمد» 30 عامًا، ربة منزل، بوفاتها هي وجنينها (طفلة)، إثر انفجار رحمها، وذلك أثناء خضوعها لإجراء عملية ولادة قيصرية بمستشفى «منيا القمح» المركزي.
وأشار البلاغ رقم 82 / 2 أحوال منيا القمح لسنة 2018، إلى وجود إهمال طبي في الواقعة، حيث أن المتوفية جاءتها آلام المخاض ظهر أمس الأربعاء، وتم نقلها إلى مستشفى «منيا القمح» المركزي، لكن أحد الأطباء أكد أن وقت ولادتها لم يحين بعد، إلا أنها ظلت تُعاني على مدار اليوم، قبل أن تعود مرةً أخرى إلى المستشفى وتصادف وجود الطبيب «أحمد.ع» في النوبتجية، والذي رفض النزول من الاستراحة لمتابعة الحالة، والتي تدهورت وظلت تنزف حتى توفيت هي والجنين «الطفلة» إثر انفجار في الرحم.
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