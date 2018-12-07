انت الان تتابع 10 سلالات من الكلاب الأعلى سعرا في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - روت وايلر سلالة من الكلاب المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ، وكلاب مرشدة للمكفوفين، هذا بالإضافة إلى الحراسة، ويمكن أن يصل سعرها لأكثر من 4000 دولار!

دائما ما يُقال إن الكلب الصديق الوفي للإنسان، فهذا الحيوان الأليف يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم باختلاف السلالات، والبعض على استعداد لدفع الآلاف من الدولارات لسلالات معينة، وبالطبع تختلف أسعار الكلاب حسب السلالة وتاريخها، وفي الآونة الأخيرة أثيرت حالة من الجدل حول قرار الحكومة بتصدير الكلاب إلى عدد من دول العالم، وإذا كنت مهتما حقا بالكلاب وفي حاجة إلى شراء أحدها وليس في تفكيرك اختيار سلالة معينة، تعرف في البداية على أغلى 10 سلالات في العالم حسبما ذكرها موقع The Dog Digest.

- تشيكوسلوفاكي الكلب الذئب سلالة جديدة نسبيا من الكلاب التي تتبع نسبها الأصلي لتجربة أجريت في عام 1955 في تشيكوسلوفاكيا، حيث تم رباه 48 من الرعاة الألمان مع 4 ذئاب، تم وضع خطة لإنشاء سلالة للمساعدة في القيام بدوريات الحدود في تشيكوسلوفاكيا، ولكن تم استخدامها في وقت لاحق في عمليات البحث والإنقاذ، ويصل

- تشيكوسلوفاكي

الكلب الذئب سلالة جديدة نسبيا من الكلاب التي تتبع نسبها الأصلي لتجربة أجريت في عام 1955 في تشيكوسلوفاكيا، حيث تم رباه 48 من الرعاة الألمان مع 4 ذئاب، تم وضع خطة لإنشاء سلالة للمساعدة في القيام بدوريات الحدود في تشيكوسلوفاكيا، ولكن تم استخدامها في وقت لاحق في عمليات البحث والإنقاذ، ويصل سعر هذه السلالة إلى 1500 دولار لهذا الصنف.

- كلب السلوقي كان الكلب الملكي في مصر، وصديقا جيدا للرجال منذ عهد الفراعنة، وغالبا ما يكون لديه سيقان طويلة، ويمكن للذكور أن يصل وزنها إلى 60 رطلاً ويمكن أن تصل إلى 28 بوصة، ويصل سعر هذه السلالة إلى نحو 2500 دولار.. يهمك أن تعرف أشرس 10 كلاب في العالم.

- بيرو إنكا الأوركيد إنها واحدة من عدة سلالات من الكلاب الصلعاء، وتعتبر من أكثر السلالات غرابة في الشكل، ولونها لون جلد الفيل الرمادي، ويصل سعرها إلى 3000 دولار.

- أزاواخ هذه السلالة واحدة من عدد قليل جدا من السلالات الإفريقية المتاحة للشراء في كندا والولايات المتحدة، وعادة ما يكون لون الكلاب رمليا أو بنيا، ويمكن أن يصل السعر إلى 3000 دولار وما فوق.. اقرأ أيضا: كلب العظماء وقطة مو.. قصة عشق نجوم الرياضة للحيوانات.

- روت وايلر تم استخدام هذه الكلاب في بداية ظهورها لتربية الماشية وسحب العربات المحملة باللحم المفروم إلى السوق، واستمر هذا حتى منتصف القرن 19، وتستخدم الآن فصيلة هذه السلالة في عمليات البحث والإنقاذ، وكلاب مرشدة للمكفوفين، هذا بالإضافة إلى الحراسة، ويتراوح حجمها من المتوسطة للكبيرة، ويمكن أن يصل سعرها لأكثر من 4000 دولار! - أكيتا

سلالة كبيرة من الكلاب الناشئة من المناطق الشمالية الجبلية في اليابان، وهناك نوعان منفصلان من أكيتا: سلالة يابانية، يطلق عليها عادة "أكيتا كين" في اليابان ذات ألوان محدودة، وسلالة أمريكية تعرف باسم "أكيتا" أو "أمريكان أكيتا" ألوانها مختلفة، ويمكن أن يصل سعر هذه الفصيلة إلى 4000 دولار. - هاوند الفرعوني - هاوند الفرعوني يعتبر من سلالة الكلاب التي لديها نظرة ملكية للغاية وذكاء عال وتصرف رياضي، وهذا ما يجعلها الأعلى سعرا عما قبلها، حيث تصل إلى 6500 دولار، وما يزيد على ذلك.

- الكلب الماستيف التبتي نشأت هذه السلالة مع الثقافات البدوية القديمة في الصين ونيبال والتبت، وكان استخدامها من قبل القبائل المحلية من هيماشال براديش يهدف إلى حماية الأغنام من الحيوانات المفترسة، وهي من أكبر السلالات التي يصل طولها إلى 33 بوصة وتصل إلى 160 رطلاً، ويصل سعرها إلى 7000 دولار.

- سامويدجاء اسم هذه السلالة من شعب سامويدك من سيبيريا، إنها قوية وذكية وإذا أردت شراءها فعليك أن تعرف أن سعرها يصل إلى 8000- 10000 دولار.. تعرف على مشاهير ضد تصدير الكلاب من هنا.

- الأسد الصغير

هي الكلاب الصغيرة ذات الشعر الطويل والتي تم الاعتراف بها باعتبارها سلالة منذ عصر النهضة، ولوحظ على نطاق واسع أن هذه السلالة ظهرت على العديد من لوحات عصر النهضة البارزة، وكانت تحظى بشعبية كبيرة لدى الطبقة النبيلة في ذلك العصر، وبحلول القرن 19 انقرضت، وبسبب ندرتها يزيد سعرها على 10.000 دولار. إذا كانت لديك النية لشراء إحدى السلالات السابق ذكرها، ففي الغالب أخذت فكرة حول المناسب ماديا.

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