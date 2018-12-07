انت الان تتابع سقوط جدار منزل في أسيوط.. ومصرع شخصين وإصابة آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مايكل سمير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ م

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخرين في حادث انهيار جدار منزل عليهم، أثناء هدمه بشارع الكورنيش بمدينة منفلوط. تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بورود بلاغ بانهيار جدار من منزل قديم صادر له قرار خطر داهم، وأسفر عن مصرع شخصين وهما، "مبارك فرغلي زعلوط 60 عامًا، وعلي حمادة عبد المنعم 4 سنوات"، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وإصابة كلًا من مصطفى مبارك فرغلي 12 عام، وحمادة عبد المنعم زعلوط 40 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، بالانتقال إلى موقع الحادث، وتوجيه الحماية المدنية والإنقاذ السريع، وفرض كردون حول المنزل حفاظًا على سلامة المارة، وسرعة رفع أنقاض الجدار. ووجه محافظ أسيوط، الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، فضلا عن تكليفه بتسهيل وإنهاء