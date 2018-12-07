انت الان تتابع غرق مركب صيد وتحطم 4 سيارات بسبب نوة «قاسم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م

تسببت موجة الطقس السيئ بسبب نوة "قاسم" في مزيد من الخسائر بالإسكندرية، حيث تعرضت مركب صيد تحمل اسم "شنشولا" للغرق أثناء رسوها بميناء الصيد بمنطقة المكس، بينما تواجه سفينة اخرى الغرق بعد مصارعتها للأمواج بالميناء الشرقي في طريقها إلى شاطئ المنشية بعد فقد طاقمها حيث تخبطتها الأمواج فى الصخور، بينما أرجع صيادون أزمة تعرض مراكبهم للغرق بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج ، لأربعة أمتار ونصف المتر إلى خمسة أمتار، الأمر الذى أدى لخروج مياه البحر إلى الطريق بمنطقي العصافرة وسيدى بشر وقامت إدارة المنتزه بوضع أجولة لمنع خروج مياه البحر.

في الوقت نفسه تحطم 4 سيارات، الاولى انهارت عليها سقف شرفة عقار بمنطقة كيلوباترا، تسببت في تحطم سيارة بينما تحطمت 3 سيارات أخرى انهار عليهم سور أرض فضاء، تابع لشركة الإسكان والتعمير، بمنطقة العوايد شرقي المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة وتسبب انهياره في تلفيات وتحطم 3 سيارات" ميكروباص، ملاكي،