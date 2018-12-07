الان تتابع غريفيث: لا يوجد سقف زمني لمشاورات السويد بين الحكومة اليمينة والحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن محادثات السويد متواصلة طالما الطرفان مستمران في التشاور مع الأمم المتحدة ومناقشة إجراءات بناء الثقة.

وقال في تصريحات اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سقف زمني محدد للمشاورات الجارية بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية من المشاورات اليمنية تركز على بناء الثقة.

وأضاف المصدر أن “غريفيث”، لا يفرض على أي من الوفدين أية أجندة، ومهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان.