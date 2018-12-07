طلاب المدارس الثانوية يتظاهرون في شوارع باريس

تظاهر طلاب المدارس الثانوية في شوارع باريس اليوم الجمعة مع تصاعد التوتر في فرنسا.

وخلال هذا الأسبوع، بدأ الطلاب بشكل تدريجي المشاركة في احتجاجات “السترات الصفراء” ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.

وانتهى المطاف بمئات من تلاميذ المدارس الثانوية المتظاهرين في ميدان الجمهورية، حيث أضرموا النار في سلة قمامة، ولكن لم تقع أي أعمال عنف.

وتستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات التي قد يشوبها العنف غدا السبت في حين قال مساعدون كبار للرئيس إيمانويل ماكرون إنه يعتزم إلقاء كلمة للأمة الأسبوع المقبل بشأن الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.

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