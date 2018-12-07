شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: يمكن إجراء انتخابات المحليات بالتقسيم الإدارى الحالى للمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنه يمكن تطبيق قانون الإدارة المحلية الذى ما زال بمجلس النواب حتى الآن، حال إصداره على التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات الذى تم العمل به خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.

وقال الغباشى ، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التقسيم الإدارى الحالى للقرى والمراكز جيد ، ويمكن من خلاله إجراء انتخابات المجليات دون الحاجة إلى إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات ، مشيرا الى أنه سيتم تقسيم المحليات إلى مراكز ومدن كبيرة، وصغيرة، ويكون لكل منها عدد معين من أعضا المجلس المحلى وفقا لمساحتها الجغرافية وعدد الأهالى بها.