ترند الموجز| بشرى سارة من الأرصاد..وتفاصيل فيلم "الجنس فوق هضبة الهرم"..وتحرك من الآثار..وصفقة جديدة للأهلي..وموعد مباراة ليفربول وبورنموث

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس السبت.. بشرى سارة للمواطنين.. واستمرار الأمطار بهذه المناطق، والتفاصيل الكاملة لفيلم "الجنس فوق هضبة الهرم".. وأول إجراء عاجل من وزير الآثار، و"صراع الميركاتو الشتوي".. الأهلي "2".. بيراميدز "2".. الزمالك "صفر"، وموعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكلوب.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس السبت.. بشرى سارة للمواطنين.. واستمرار الأمطار بهذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وشهدت البلاد الساعات الماضية موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. (رابط الخبر)

التفاصيل الكاملة لفيلم "الجنس فوق هضبة الهرم".. وأول إجراء عاجل من وزير الآثار (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل، مساء الخميس، فيديو وصور لمصور دنماركي، يدعى "أندرياس هيفيد"،برفقة صديقته، وهما في أوضاع مخلة فوق الهرم الأكبر، مما أثار غضب الشارع المصري.

ونشر المصور الدنماركي، عبر حسابه على الانستجرام، فيديو وصو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور إباحية.

وتبين أن هذا المصور تخصص في هذه النوعية من التصوير العاري، فوق مرتفعات المعالم السياحية بمختلف البلاد، وأكد "أندرياس" أن رحلته إلى مصر كانت في نوفمبر الماضي.

ليست المرة الأولى

وأثارت الواقعة غضب السوشيال ميديا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأشياء في منطقة الأهرامات.

وفي 2015 أعلنت ممثلة بورن أمريكية، تدعى "كارمن دي لوز"، عن تسجيلها فيلم "جنسي" في منطقة الهرم.

ونشرت الممثلة الأمريكية الصور التي تم التقاطها في منطقة الهرم على حسابها الشخصي على "تويتر".

والغريب أن منطقة الهرم تخضع لتأمين وحراسة مشددة، مما أدى إلى استغراب رواد مواقع التواصل من حدوث هذه الانتهاكات من قبل الأجانب، دون اكتشاف ذلك.

الآثار في بداية الأزمة: فوتوشوب

وبعد ساعات من تدول صور وفيديو المصور وصديقته بالهرم الأكبر، أكد مدير منطقة الأهرامات، أشرف محيي، أن الواقعة ليست حقيقية، ومن المؤكد أن تكون قد صممت بطريقة تقنية "فوتوشوب".

وأضاف محيي، في تصريحات لـ"الشروق" أن منطقة الأهرامات مؤمنة بشكل جيد جدًا ولا يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة.

من جانبه قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يعلم شيئًا عن الفيديو والصور المنتشرة، مضيفا في تصريحات لـ"مصراوي": "لا أعلم بتفاصيل الواقعة ولازم نشوف ونتأكد الأول عشان نحكم عليها، ربما تكون (فوتوشوب) وتم التلاعب فيها".

أول تحرك رسمي من الوزارة

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارا بإحالة مذكرة عاجلة عن واقعة تصوير فيلم إباحي على هضبة الهرم، للنائب العام، للتحقيق في الأمر، والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، الجمعة، علي خلفية ما تم تداوله ونشره مساء الخميس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة. (رابط الخبر)

"صراع الميركاتو الشتوي".. الأهلي "2".. بيراميدز "2".. الزمالك "صفر"

تشهد فترة الانتقالات الشتوية في يناير، هذا الموسم، منافسة قوية بين الثلاثي، الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتدعيم صفوفهم بصفقات من العيار الثقيل، في إطار الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز.

وحتى الآن نجح الأهلي وبيراميدز في التعاقد بشكل رسمي مع صفقتين لكل منهما، فيما لم يعلن الزمالك حتى الآن عن أي تعاقدات رسمية، ومازال في مرحلة المفاوضات.

صفقات الأهلي

أعلن النادي الأهلي، الجمعة، عن نجاحه في ضم ثاني صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر مصر المقاصة، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وكان نادي بيراميدز قد دخل في منافسة قوية مع الأهلي لضم "وحيد"، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الموقف لصالح القلعة الحمراء.

وبذلك تمكن الأهلي من إبرام ثاني صفقات يناير، بعدما تعاقد منذ أيام مع لاعب الوسط محمد محمود من وادي دجلة.

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وكان الأهلي قد أعن مؤخرا، عن تجديد تعاقده مع مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

صفقات محل الانتظار

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بأن الأهلي وقع مع محمود السلمى صانع ألعاب الشجاعية الفلسطيني، لمدة خمسة مواسم والذي يلقب بـ"ميسي العرب".

أيضا أكدت تقارير بأن الأهلي ضم المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضي لمدة خمسة مواسم.

ولكن لم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن اتمام الصفقتين.

الحديث عن الصفقات الحمراء لم ينتهي عند هذا الحد، فهناك مفاوضات تتم الآن مع كل من حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، وباهر المحمدي ومحمود متولي، لاعبا الإسماعيلي، وعلي غزال، لاعب وايتكابس الكندي السابق.

بيراميدز يرد بصفقات نارية

على الجانب الأخر رد بيراميدز بثاني صفقاته القوية، حيث حسم مسئولو النادي، صفقة البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب مصر المقاصة؛ بعد منافسة شديدة مع الأهلي، والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك سباق المنافسة على تراوري، إلا أن بيراميدز نجح في اللحظات الأخيرة من التعاقد مع البوركيني، نظرا لقوة عرضه المادي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن أولى صفقاته الشتوية، حيث نجح النادي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بداية من شهر يناير المقبل.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز في يناير، ثلاثة أو أربعة لاعبين من مصر، وثنائي أو ثلاثي أجنبي أيضا ضمن الخيارات".

الزمالك لم يدخل المنافسة

أما نادي الزمالك مازال في مرحلة المفاوضات، ولم يعلن عن صفقات رسمية حتى الآن.

اوتشير تقارير إلى أن الزمالك اقترب بشكل كبير من التعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر وادى دجلة لدعم الفريق في يناير المقبل.

هل يتحول "الهداف الكبير" من بيراميدز للزمالك؟

وفي الوقت ذاته ذكر موقع "يوروسبورت عربية" أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع الهداف السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى الرغم من الاتفاق على ضم خربين لصفوف نادي بيراميدز في يناير لكن إدارة الأبيض تحاول تحويل وجهة اللاعب إلى ميت عقبة واستغلال علاقتهم القوية مع مسئولي بيراميدز في إقناعهم بالتخلي عنه. (رابط الخبر)

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكلوب

يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بورنموث، في الثانية والنصف ظهر السبت، في إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بيرنلي، في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف لهدف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بورنموث في المركز السابع بـ23 نقطة.

صلاح يبحث عن الأهداف

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال آخر مباراتين.

وكان الفرعون قد جلس على دكة البدلاء، أمام بيرنلي، وشارك في أخر 25 دقيقة من زمن المباراة، بدلا من ديفوك أوريجي، ونجح في تنشيط هجوم الريدز، وصنع هدفا رائعا لشاكيري.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.

وحصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، وأوروبا، كما جاء في المرتبة السادسة، في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وآدم لالانا وجو جوميز، وديان لوفرين للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني، بعد تعرضه لكدمة في لقاء إيفرتون، وفي حال غيابه سيلعب شاكيري بدلا منه.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

شيردان شاكيري - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على 1 beIN SPORTS HD.

(رابط الخبر)