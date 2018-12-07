أردوغان يؤكد وساطته للإفراج عن الجنود الأوكرانيين لدى روسيا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "نظيره الأوكراني ​بيترو بوروشينكو​ طلب وساطة ​تركيا​، للإفراج عن الجنود الأوكرانيين لدى ​روسيا​"، موضحاً أنه "تباحث هاتفيا مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، إثر الحادثة مواجهة بين سفن روسية و أوكرانية في بحر آزوف، كما جرى تناول الموضوع في اجتماع وفدي تركيا وروسيا، على هامش ​قمة العشرين​ في ​الأرجنتين​".

ولفت أردوغان إلى طتباحثه هاتفيا مع بورشينكو أيضا، الذي أعرب عن مطالبه من الجانب الروسي"، مشيراً إلى أنه "نقل تلك المطالب إلى بوتين، وقام بالتوسط من أجل إطلاق سراح العسكريين الأواكرنيين".

وأعرب عن "تمنياته في أن تتبنى روسيا مقاربة إيجابية في ضوء هذه التطورات"، لافتاً إلى "خضوع العسكريين الأوكرانيين للاستجواب حاليا، وأنه من المنتظر البت في مصيرهم بعد الانتهاء من ذلك"، موضحاً أن "تركيا يمكنها أن تلعب دور الوسيط فقط في مثل هذه القضايا وليس أكثر".