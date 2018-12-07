آلاف الأساتذة يتظاهرون في تونس لمطالبة الحكومة بتصحيح أجورهم

يتظاهر الآلاف من أساتذة التعليم الثانوي الّذين يقاطعون الإمتحانات، منذ الإثنين، في عدد من ولايات تونس، لمطالبة الحكومة بزيادات في الأجور والمنح المالية.
ونظّم آلاف الأساتذة في ولاية صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، احتجاجات استجابة لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. كما شهدت ولايات أُخرى على غرار الكاف، مدنين وسيدي بوزيد، احتجاجات مماثلة.
ويطالب الأساتذة بـ"تحسين وضعهم المالي وتنظيم قطاع التعليم وتنفيذ القرارات الّتي تمّ الإتفاق عليها سابقًا مع الحكومة في شأن الترقيات والمنح المالية".
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