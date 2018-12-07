جهانغيري: لا ناخذ الاذن من احد لتعيين مدى صواريخنا

اكد النائب الاول ل​رئيس الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​اسحاق جهانغيري​ ان "​الصواريخ​ الايرانية دفاعية ورادعة"، مشددا على ان "ايران لا تاخذ الاذن من احد لتعيين مدى صواريخها"، مشيراً إلى "أننا لن ناخذ الاذن من احد لتعيين مدى صواريخنا وسنتصدى لاي تهديد ضدنا ونصنع الصواريخ بما يلبي حاجة البلاد"، لافتاً إلى أن "الاميركيين وكما في السابق يوجهون الاتهامات بشان اسلحتنا الدفاعية عبر اثارة الضجيج الاعلامي، وهذه هي طبيعة الاميركيين".

وحول العلاقات بين ايران و​السعودية​، اشار الى ان "هذه العلاقات ساءت بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد حيث قامت ​حكومة​ بلاده باستفزازت بالمنطقة وان احد اسوا هذه الاستفزازات هو تقديم الدعم المالي والفكري لتنظيم "داعش" الارهابي الارهابي واضاف، اننا نمتلك معلومات دقيقة عن دعم السعودية لتنظيم "داعش".

ولفت إلى أن "الموقف المؤسف الاخر هو العدوان على ​اليمن​ من قبل السعودية وحلفائها حيث يجري قصف الشعب اليمني المظلوم وارتكاب المجازر بحقه وتدمير بنيته التحتية من ​مستشفيات​ ومدارس ومرافق مدنية اخرى"، مؤكداً "اننا على استعداد دائم لحل القضايا بين البلدين وان هذه القضايا يجب ان تحل بينهما".

وبشان قضية قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ في القنصلية السعودية في ​اسطنبول​، اكد جهانغيري بانه "من غير المقبول قول السعوديين بان القضية نفذت من دون علم كبار المسؤولين"، مشيراً إلى أنه "لو كانت اي دولة اخرى قامت بهذا العمل الشنيع لما تركته ​اميركا​ اعواما طويلة ولكن للاسف ان ​القضايا الانسانية​ تذهب ضحية للمصالح الاقتصادية والمالية القائمة بين اميركا والسعودية".