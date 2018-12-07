وزير خارجية كوريا الشمالية: بيونغ يانغ ملتزمة بنزع السلاح النووي

أكد وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ ري يونج هو، عقب اجتماع مع نظيره الصيني ​وانغ يي​ إن، "التزام كوريا الشمالية بنزع ​السلاح​ النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه ​الجزيرة​ الكورية"، مشيراً إلى أن "كوريا الشمالية تأمل في بناء الثقة المتبادلة والمطلوبة مع ​الولايات المتحدة​ و"المضي في نفس الاتجاه".

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