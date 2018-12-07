أعلن رئيس بلدية ميلاغريس في ولاية سيارا، ليلسون لاندين، "مقتل أحد عشر شخصًا بينهم خمس رهائن، خلال محاولة سطو مسلح على مصرفين شمال شرق ​البرازيل​، خلال تبادل كثيف ل​إطلاق النار​ بين المهاجمين والشرطة". وأوضح أنّ "رجال العصابات قتلوا الرهائن وأنّ الشرطة قتلت رجال العصابات".

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلا بينهم 5 رهائن خلال محاولة سطو مسلح على مصرفين في البرازيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .