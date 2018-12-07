الأمم المتحدة: لا يوجد سقف زمني للمشاورات اليمنية في ستوكهولم

لفتت ​الأمم المتحدة​ إلى انه "لا يوجد سقف زمني للمشاورات اليمنية في ​ستوكهولم​"، مشيرةً إلى أن "المرحلة الحالية من المشاورات اليمنية تركز على بناء الثقة".

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