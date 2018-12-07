اليونيفيل الإيطالية قدمت هبة لبلدة كفردونين في قضاء بنت جبيل

قدمت ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" لبلدة ​كفردونين​ في قضاء ​بنت جبيل​ هبة عبارة عن معدات ولوازم رياضية لنادي اللياقة البدنية والترفيهية.

وشكر رئيس بلدية كفردونين ​فادي بركات​ الكتيبة الإيطالية ومكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء البرساليري "غاريبالدي" على تنفيذه المشروع الحيوي نظراً لأهميته لفئة الشباب حيث يتيح لهم ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية ثم أشاد بالدور الريادي للوحدة الإيطالية في سبيل تحقيق الإستقرار في ​الجنوب​ والسهر على راحة وأمن المواطنين ثم خصّ الضباط والجنود الإيطاليين وقائدهم الجنرال آبانيارا بتحية خاصة واعتبرهم أفراداً من المجتمع المحلي نظراً للعلاقات الممتازة مع الأهالي.

وأشار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا إلى العمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف المعيشية في هذه المنطقة من ​جنوب لبنان​.