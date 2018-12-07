اللقاء التنموي للعرقوب زار السفارة الصينية في بيروت

زار "اللقاء التنموي للعرقوب" السفارة الصينية في بيروت، والتقى قنصل العلاقات التجارية والاقتصادية في السفارة لي جين.
وضم الوفد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" زياد ضاهر، محمد ذياب ، ياسر شقير ودرويش السعدي.
وسلم الوفد المسؤولة الصينية لائحة بالاولويات التنموية لمنطقة العرقوب، وجرى النقاش حول سبل التعاون في مجال التنمية المستدامة، وأكد "أهمية الافادة من التكنولوجيا الصينية"، طالبا "المساعدة في مجال انتاج الطاقة البديلة ومعالجة النفايات، وبناء مصنع للفواكه المجففة والمكسرات، اضافة الى الجانب الثقافي الذي يشمل تقديم منح تعليمية في الصين والافادة من دورات وورش عمل بناء القدرات وتطوير الاعمال والحرف".
بدوره، أكد ضاهر "أهمية مشروع طريق الحرير وضرورة الافادة من خبرات الصين في المجال التكنولوجي والزراعة والصناعة". وشكر القنصل لي جين على "استقبالها وتعاونها حيث تم تحديد آلية التواصل والمتابعة".
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