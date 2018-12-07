أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "كلبا شاردا هاجم في بلدة ​عربصاليم​ المواطن حسن علي فرحات ونهشه في يده"، مشيراً إلى أنه "نقل الى أحدى ​مستشفيات​ النبطية للمعالجة".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: إصابة شخص بجروح نتيجة هجوم كلب شارد عليه في بلدة عربصاليم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .