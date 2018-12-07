الخطيب التقى إرسلان على رأس وفد من التيار: حلفنا واضح وثابت ومتين

أكد وزير البيئة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق الخطيب​، خلال زيارته إلى منزل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال إرسلان​ على رأس وفد من التيار "الوطني الحر" موفداً من رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​، "أننا عندما نزور دار خلدة نكون قد أتينا إلى بيتنا، وحلفنا مع الأمير طلال هو حلف واضح وثابت ومتين، وثمّة تطابق في المواقف دائم بيننا في كافة القضايا على الساحة اللبنانية، ولا سيما في الحادثة الأخيرة التي حصلت في بلدة الجاهلية ضمن إطار صيغة عمل جديدة في منطقة الجبل، على قاعدة حفظ كرامة الجبل والجميع فيه، كما وحق الجميع، والأمير طلال سبّاق في هذا الأمر".

ولفت الخطيب إلى أن "خير دليل على ذلك موقف إرسلان بالأمس حين طرحت مسألة العقدة الدرزية وإعادتها إلى الواجهة، فكان ردّه واضح وصريح، ونحن بحاجة للتشاور دائماً مع الأمير طلال وهو من القيادات الأساسية ليس فقط في ​الشوف​ و​عاليه​ وجبل لبنان، بل بالوطن كلّه وهمّه وهمّنا مشترك".