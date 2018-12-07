اللواء عثمان التقى خالد العطية وبحث معه مواضيع الجمعية العمومية للاتح

بحث المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ مع رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية في المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة التي ستنعقد في ​بيروت​ من 16 الى 20 الشهر الجاري، إضافة الى اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشرطة، كما تم التداول في أمور الرياضة الشرطية.

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