خبراء: 440 مليار دولار حجم إنفاق العالم على "إنترنت الأشياء" في 2020 - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور محمد شديد الرئيس التنفيذي لـمنظمة "اتصال" لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إتاحة استخدام تقنيات وحلول "إنترنت الأشياء" ستساعد في تقليل التكلفة للأفراد والشركات والمؤسسات معًا، لافتًا إلى أنه بحلول العام 2023، سيقوم المستهلكون والشركات والحكومات بتركيب أكثر من 40 مليار جهاز "إنترنت الأشياء" على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي الثاني لإنترنت الأشياء(IEEE GCIoT) الذي اختتم فعالياته اليوم الجمعة بمكتبة الإسكندرية، برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه مجمع برج العرب الإبداعي بالتنسيق مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بمشاركة خبراء في تكنولوجيا المعلومات من 6 دول مختلفة وباحثين من 19 دولة.

وأضاف شديد أنه وفقًا لمؤسسة جارتنر للأبحاث فإنه سيتم إنفاق أكثر من 440 مليار دولار على تقنية إنترنت الأشياء خلال العام 2020، كما توقعت المؤسسة وجود أكثر من 21 مليار جهاز استشعار وجهاز طرفي متصل بالشبكة بحلول العام 2020، كما ستبرز التوائم الرقمية ضمن مليارات الأشياء المحتملة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الأجهزة المنزلية الذكية المليار بحلول العام 2023، حيث سينفق المستهلكون نحو 725 دولارًا لكل أسرة - أي ما يزيد على 90 مليار دولار في الإنفاق على حلول إنترنت الأشياء، فيما أكد أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في الحياة اليومية للمواطنين معتبرًا أن تجربة مجمعات الإبداع التى يتعاون فيها القطاع الخاص والجامعات والحكومة ومنظمات المجتمع المدني هى تجربة رائدة.

في سياق متصل ألقى الدكتور مجدي علي بيومي الأستاذ بجامعة لويزيانا كلمته والتي حملت عنوان "نحو أنظمة مأمونة لإنترنت الأشياء"، وفي الجلسة الثانية تحدث نائب رئيس IEEE عن أهمية إنترنت الأشياء في الزراعة والصحة.

يشار إلى أن "إنترنت الأشياء" مصطلح حديث للاتصال بشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء المستخدمة في حياة الإنسان قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، بما يعني أن شيء يمكن أن يلتصق به وحدة معالجة وخاصية اتصال بالإنترنت يعتبر شيئًا في عالم إنترنت الأشياء.