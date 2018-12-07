البحر المتوسط يقطع حافة شاطئ بلطيم.. و"الري" تُحرك معداتها لحصار المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري، حدوث قطع بشاطئ البحر المتوسط ومرور مياه البحر بالأراضي الرملية غير المنزرعة في مدينة بلطيم بكفر الشيخ، بعد ارتفاع منسوب البحر بمقدار 2-1.5 مترًا عن المنسوب الطبيعي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تأثيرات للتغيرات المناخية المتقلبة على طول السواحل الشمالية ومنطقة شمال الدلتا والمتمثلة مما أدى لارتفاع منسوب سطح البحر منذ مساء أمس حيث زاد عن المنسوب الطبيعى بمقدار يتراوح ما بين 2 - 1.5 متر.

ولفتت الوزارة إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وجه جميع الأجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث وعلى الفور مسؤولو الوزارة مدعومين بالمعدات لاتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع في الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن "الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، وجه بسرعة تحرك أجهزة المحافظة للتعامل مع الموقف بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الوزارة، وتم السيطرة على الموقف ومنع تداخل مياه البحر بعمل سد مانع على جانب المصرف، كما تم غلق الترعة بسد آخر لمنع دخول المياه إلى بداية الترعة وأصبح الموقف آمنا عند هذا الحد".

وكلف الوزير والمحافظ، جميع الجهات المعنية من الري والمحافظة لحسم هذا الأمر نهائيا كل فيما يخصه وبالتنسيق والتعاون التام واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للتصدي لمثل تلك الأحداث مستقبلا.