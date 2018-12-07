كارنباور تخلف ميركل في رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

فازت أنجريت كرامب كارنباور، التي تتولى منصب الأمين العام لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، والحليفة القديمة للمستشارة أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، بمنصب رئيس الحزب خلفا لميركل.

وكانت كارنباور، خاضت جولة إعادة مع فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب، على رئاسة الحزب خلفا لميركل.

وأعلنت ميركل، التي قادت الحزب على مدى 18 عامًا، الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها بعد هزيمة كتلتها المحافظة في انتخابات ولايتي هيسن وبافاريا في الأسبوعين الماضيين.