"الصحة": 14.2 مليون خضعوا للفحص في مبادرة "100 مليون صحة" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن إجمالي المفحوصين حتى الآن في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة" وصل إلى 14 مليون و287 ألف مواطناً.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المبادرة كسرت النصف مليون مواطن يتم فحصهم يومياً.

وأوضحت أن عدد المفحوصين في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية وصل لـ2 مليون وربع المليون مواطناً من إجمالي 20 مليون مواطن بـ١١ محافظة ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة وذلك من خلال ٦ آلاف و٤٨٦ فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

وقالت الوزيرة إن عدداً من محافظات الجمهورية واصلت الإقبال بأكثر من المعدلات المستهدفة لليوم السابع للمبادرة على التوالي حتى أمس، مثل الإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، وبني سويف والأقصر، حيث تخطوا جميعهم المعدلات اليومية المستهدفة بنسب وصلت حتى 136% من المستهدف اليومي للفحص.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع نقاط الفحص بالمرحلتين الأولى والثانية من "100 مليون صحة"، تعمل طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والاجازات الرسمية حتى تيسر على المواطنين إجراء المسح، والاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، دون أن يؤثر ذلك على أعمالهم، مع استخدام تقنيات "الماسح السريع"، التي تُظهر نتائج مؤشرات الإصابة بأمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، خلال دقائق، ليستطيع المواطن الاطمئنان على نفسه وتوجيهه لاستكمال الفحوصات في المنشآت الصحية حال وجود مؤشرات للإصابة بالأمراض، ليتلقى علاجها بالمجان تماماً.

من جهته أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 140 ألف طالب، بالمدارس الثانوية في عدد من مدارس الـ9 محافظات حتى الآن، لافتا إلى أن نسب الإصابة بفيروس "سي" لم تتعد 0.3% من إجمالى عدد المفحوصين بالمدارس.