على غرار "أوبر".. برلماني يقترح تخصيص عربات بالسكة الحديد لشركة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم:

اقترح النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن يكون هناك مثيل لشركة النقل الذكية "أوبر" في قطاع السكة الحديد من خلال إضافة بعض العربات التابعة للقطاع الخاص، والتي بدورها ستساهم في تطوير السكة الحديد.

وأضاف بدوي في بيان له، اليوم الجمعة،: "مشاركة القطاع الخاص بكافة المجالات سيساهم في التنمية والتطوير ولا تعني غياب دور الحكومة حيث أن دور الحكومة يجب أن يظل قائم في المراقبة والتنظيم لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين".

أكد عضو لجنة النقل، أن مشروع "أوبر باص" سوف يحقق طفرة في النقل الجماعي من خلال خلق روح المنافسة بين الشركات الخاصة والحكومية التي ستعود بالنفع على المواطنين.

ولفت بدوي، أن مشاركة القطاع الخاص أمر هام في ظل المشكلات التي يعانيها قطاع النقل والمواصلات في مصر بسبب نقص الموارد المالية لدي الحكومة والتي تعرقل خطة التطوير والتنمية.

وأوضح أن اللجنة سوف تسعي لتقنين "أوبر باص"، كما حدث مع "أوبر وكريم" لتقنين وضعها القانوني وتحصيل الضرائب على تلك الخدمة، والتي تصب في النهاية لمصلحة المواطن البسيط.

وتابع: "مشاركة القطاع الخاص هو الحل الأمثل والأسرع من أجل توفير خدمة تليق بمستوى المواطن، ووجود القطاع الخاص في المواصلات سوف يترك المواصلات الحكومية للمواطن البسيط غير القادر في حين يلجأ القادرين إلى استخدام وسائل أكثر رفاهية وهو ما يعود على المواطن البسيط بطريق مباشر حيث يحصل المواطن البسيط على حقه في المواصلات دون زحام".