التحرير والعدالة القومي يرحب باتفاق قبل المفاوضات

رحب حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني السيسي باتفاق ما قبل مفاوضات الدوحة الذي وقع بين حكومة السودان وحركتي تحرير السودان مناوي والعدل والمساواة ويعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الأستاذ أحمد فضل عبدالله الناطق الرسمي باسم حزب التحرير و العدالة القومي – في تصريح لـ(سونا) – إن حزبه يحث حركة تحرير السودان عبدالواحد، وكذا الحركة الشعبية – قطاع الشمال، على القيام بخطوة مماثلة والدخول في مفاوضات سياسية بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم يحقق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الوطن.

ويعيد إلى الأذهان التزام حزب التحرير والعدالة القومي الذي أعلنه رئيس الحزب (الحركة وقتئذ) في خطابه عشية التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور بدعم أي اتفاق لاحق يعزز مسيرة السلام في السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص.

ويثمن حزب التحرير الأدوار البناءة التي تلعبها الوساطة القطرية والوساطة الأممية الافريقية المشتركة ودولة ألمانيا الاتحادية واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وكل الشركاء الإقليميين والدوليين دعما لجهود تحقيق السلام في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)