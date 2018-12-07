اللجنة الدولية لسلام الدوحة تلتئم الأحد بكورنثيا

أعلن الأستاذ مجدي خلف وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور عن إنعقاد إجتماع اللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ سلام الدوحة صباح الأحد المقبل بفندق كورنثيا بالخرطوم بحضور الوسيط المشترك الأممي ومبعوث وزارة الخارجية بدولة قطر لدارفور والشركاء الدوليين الآخرين إضافة لكافة أطراف وثيقة الدوحة.

وقال الأستاذ مجدي خلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن السودان يرحب بجميع الشركاء الإقليميين والدوليين في الخرطوم، مبيناً أن كافة الجهات قد أكدت منح الثقة الكاملة لدولة قطر وهي الراعي الوحيد والمشرف على المفاوضات.

وتشير(سونا) إلى أن الحكومة السودانية وحركتي تحرير السودان – منى أركو مناوي، العدل والمساواة وقعوا يوم الخميس على اتفاقية ما قبل مفاوضات الدوحة بمباني وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين حيث أشار بيان صحفي أن مراسم التوقيع على الاتفاقية جاءت برعاية كريمة من الحكومة الألمانية وحضور وزير الدولة بالخارجية الألمانية، وكذلك حضور السيد المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي السيد جيرمايا مامابولو والمبعوث القطري الخاص السيد د. مطلق القحطاني ومشاركة جميع المبعوثين الدوليين من الحكومات الأمريكية، البريطانية، الفرنسية والنرويجية، بالإضافة لمؤسسة باركوف الألمانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)