تسليم وسائل تخفيف أعباء المعيشة بمنطقة أمري

تفقد معتمد مروي فتح الرحمن تامراب منطقة أمري القديمة المتاخمة لمحلية البحيرة بولاية نهر النيل برفقة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة الأستاذ يوسف السنوسي وعدد من القيادات.

وحيا المعتمد دور إنسان منطقة أمري في الإنتاج ، مؤكدا – وفق سونا – اهتمام المحلية بدعم الشرائح الفقير بالمنطقة حيث تم توزيع كميات من قوارب صيد الأسماك بمحركات وشباك ضمن برنامج شامل لتخفيف أعباء المعيشة للمواطنين الذي تتبناه رئاسة الجمهورية مع حكومة الولاية لدعم الشرائح الفقيرة.

كما تم توزيع كميات من السكر للأسر الفقيرة بالمنطقة، فيما عبر عدد من المستفيدين من المشروع الجماعي لتمليك وسائل الصيد بمنطقة أمري عن شكرهم وتقديرهم لإهتمام الدولة بأمر المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)