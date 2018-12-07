الاحتفال بوداع أول فوج سياحي للسودان بسيول

أقامت السفارة السودانية في سيول بمقرها احتفالا ومعرضا سياحيا احتفالا بوداع الفوج السياحي الكوري الأول إلى السودان الذي يتكون من 28 سائحا، وشرف الحفل عدد من السفراء ورجال السلك الدبلوماسي العربي والإفريقي إلى جانب السفير يون هو تشوي رئيس مؤسسة كوريا – إفريقيا و جونغ هيون جونغ مديرة قسم إفريقيا بوزارة الشئون الخارجية الكورية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع السياحة وأعضاء الفوج السياحي وممثلو الأجهزة الإعلامية الكورية بالإضافة إلى أفراد الجالية السودانية في كوريا.

وأشتمل الحفل – حسب سونا -على عرض بالفيديو للمقومات السياحية الكبيرة التي يذخر بها السودان وجمال التنوع الثقافي والطبيعي وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، وتم في الحفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين السفارة وإحدى كبرى وكالات السفر الكورية التي تقوم بالتفويج.

ورحب السفير السوداني لدى كوريا الريح حيدوب خلال الاحتفال بالضيوف، وقال إن اليوم يمثل لحظة تاريخية مشهودة تم انتظارها طويلا لفتح الطريق أمام الأفواج السياحية الكورية إلى السودان.

واستعرض حيدوب الإمكانيات السياحية والجمالية الضخمة التي يتمتع بها السودان وحضارته التي تعود إلى آلاف السنين وأنه يضم أكبر عدد من الإهرامات في العالم، وأوضح أن السودان أصبح قبلة للسياحة في العالم، مشيرا إلى أن عدد السياح ارتفع من 100 ألف إلى مليون.

وقال رئيس مؤسسة كوريا وإفريقيا تشوي يون-هو، خلال الاحتفال إن السودان يتمتع بطبيعة رائعة وله إمكانيات هائلة لتطوير صناعة السياحة، وأعرب عن أمله في أن يمثل مهرجان الترويج السياحي للسودان فرصة لتعريف السودان لدى الكوريين، متعهدا بأن مؤسسة كوريا وإفريقيا ستبذل المزيد من جهودها لتشيط التبادل بين كوريا ودول أفريقيا وهو احد من أهداف تأسيس مؤسسة كوريا وإفريقيا.

من جانبه عبر تشيه كيونغ-سيوك رئيس شركة تي إن سي السياحية التي نظمت رحلة السياح الى السودان عن سعادته بانطلاق أول رحلة سياحية إلى السودان بدعم من حكومة السودان والسفير السوداني في سيول، موضحا أن أفراد الفوج سيلعبون دور سفراء لترويج السياحة إلى السودان في المستقبل وتعهد بمواصلة سعي الشركة لتنشيط السياحة إلى السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)