مدير الطرق: جولات ميدانية على مواقع المشروعات

قام مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس الصافي أحمد آدم بجولة ميدانية على الأعمال التي تجري الآن في مصارف المياه بالولاية . وأشاد المهندس الصافي-وفق سونا – بالجهود والدور الكبير الذي تلعبه إدارة المصارف وورشة “الآليات في إزالة المواسير الحديدية بمصرف الإنقاذ بمحلية بحري” مشيرا إلى أن الهيئة سوف تجري عمليات استخراج المواسير الحديدية القديمة واستبدالها بأعمال خرسانية عند محطة شمبات للقطار المحلي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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