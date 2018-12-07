معتمد بحري يعد برعاية برنامج تنظيم مهنة بائعات الشاي بالتنسيق مع بعض الشركات

التقى الأستاذ عبد الله الجيلي محمد الجاك معتمد محلية بحري بمكتبه رابطة المرأة العاملة بالمحلية بحضور الأستاذة خديجة خالد الطاهر أمينة المرأة العاملة ولاية الخرطوم والأستاذة فاطمة أبو عيسى أمينة المرأة العاملة بالمحلية حيث قدمت أمينة المرأة بالمحلية تقريراً مفصلاً عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها رابطة المرأة، مشيرة إلى أن الرابطة تعمل بالتنسيق مع بعض المنظمات لإنفاذ برنامج إفطار تلميذ بالإضافة إلى برامج الدورات التدريبية للمرأة في مختلف المجالات .

مبينة حسب – سونا – خطة الرابطة التي تضمن العديد من المشروعات منها مشروع سقيا المدارس ومنافذ البيع المخفض وتطوير مهنة بائعات الشاي التي سيتم تنفيذها في العام 2019م . وطالبت بتوفير مقر دائم للرابطة وتقديم الدعم اللازم الذي يمكن من إنفاذ البرامج والمشروعات.

من جانبه ثمن السيد المعتمد مجهودات رابطة المرأة وإسهاماتها في إنفاذ العديد من البرامج التي تهم المرأة بالمحلية واعداً برعاية برنامج تنظيم مهنة بائعات الشاي بالتنسيق مع بعض الشركات، مؤكداً حرصه على إقامة أسواق البيع المخفض لتخفيف أعباء المعيشة واعداً بمعالجة كافة المشكلات التي تعيق سير العمل بالرابطة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)