إنطلاقة مشروع “حصالة بر الوالدين” لطباعة المصحف

انطلق بمدرسة أم أيمن للأساس بالمجلس الإفريقي للتعليم الخاص مشروع “حصالة بر الوالدين” الذي تقدمه دار مصحف إفريقيا بالتعاون مع المجلس الإفريقي لطباعة المصحف.

وخاطب طابور الصباح بمدرسة أم أيمن الأستاذ محمد عبد الله رئيس لجنة المشروع متحدثا عن فضل الإنفاق في سبيل الله وعظمة الوالدين وبرهما بتقديم القيمة المادية لتكلفة طباعة المصحف التي يقدمها الطلاب لتكريم الوالدين حيث تنوب دار مصحف إفريقيا عن الطالبات بطباعة ونشر المصحف الشريف في إفريقيا مؤكدا أهمية المشروع في غرس قيم الخير وتعزيز قيمة بر الوالدين لدى الناشئة بربطهم بعمل صالح يومي وتعويدهم على فضيلة الإنفاق والتاكيد العملي على قيم التعاون على البر والتقوى.

من جانبه أشار الاستاذ يوسف الضاوي مدير إدارة العلاقات الخارجية بدار مصحف إفريقيا، – وفق سونا -إلى أن غاية المشروع إشراك الطلاب في التشرف بخدمة كتاب الله والمساهمة منهم في سد حاجة المسلمين في إفريقيا للمصحف وتعويد الطلاب على الإدخار والتخطيط ووضع مشروعات يسعى لبلوغها.

وقال الضاوي: “لا توجد غايه أسمى وأجل من بر الوالدين بإهدائهم مصاحف تكون لهم زخرا يوم القيامة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)