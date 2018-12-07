الوطني يحذر قياداته من القبلية في البناء الحزبي

دعا نائب الرئيس لشؤون الحزب د. فيصل حسن ابراهيم، امس (الخميس)، قيادات الوطني بالنأي عن الجهوية والقبلية في حملة البناء الحزبي، محذراً إياهم من مغبة الشروع في تكوين تكتلات تنظيمية أو السعي لاستقطاب العضوية بشأن الترشح لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة.

وخاطب فيصل ختام الملتقى التنظيمي الرابع لقطاع الاتصال التنظيمي الذي ضم نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات وأمناء الاتصال التنظيمي، ومشرفي المحليات، وأمناء الولايات، وقال – وفق المجهر – إنهم يريدون الملتقى منبراً لجمع الصف ووحدة الكلمة احتراماً للمبادئ والقيم.

وأكد أنهم لا يترددون في تطبيق اللوائح ومحاسبة من يخالف التوجيهات وضوابط الحزب. وأعلن فيصل عن اعتزام المؤتمر الوطني إجراء تعديلات في قطاعاته عبر المكتب القيادي خلال الفترة القامة، بعد أن أجاز مجلس الشورى القومي في اجتماعه الأخير مقترح التعديلات في اللوائح والنظام الأساسي للحزب.

من جهته، قال رئيس قطاع التنظيم حامد ممتاز، إن الملتقى ناقش البناء الحزبي (2024-2019)، ووقف على لوائح الحزب والنظام الأساسي والقضايا السياسية والاقتصادية. وأعلن أمين أمانة التعبئة السياسية عمار باشري عن انطلاقة مؤتمرات البناء الحزبي النموذجية في الخامس عشر من ديسمبر الجاري بجميع محليات السودان في توقيت واحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)