مدارس تضطر لتعطيل الدراسة بسبب أزمة الخبز بكسلا

اضطرت عدد من إدارات المدارس بمدينة كسلا لليوم الثاني لارجاع الطلاب والتلاميذ إلى منازلهم وذلك لعدم وجود خبز لوجبة الإفطار، وأشار معلم بمدرسة كسلا الأهلية – فضل حجب اسمه – وفق المجهر – إلى أن تعليق الدراسة لمثل هذه الأسباب هو مسلك درجت عليه إدارات المدارس.

وأضاف نتخذ قرار إرجاع التلاميذ إلى منازلهم في حالة انعدام مياه الشرب ووجبة الإفطار أو لأي أسباب تتعلق بالسلامة، فيما قال أحد أولياء الأمور إن الأمر لن يقتصر على الخبز وحده، بينما ظللنا نعاني من ترحيل فلذات أكبادنا للمدارس علاوة على الغلاء الطاحن في أسعار السلع الضرورية مما جعل مصروف أبنائنا يشكل أزمة أخرى في سجل الأزمات المتلاحقة التي ألمت بالمواطن على رأسها حوسبة المرتبات وانعدام السيولة بالمصارف.

وتشير (الصحيفة) إلى أن مدينة كسلا تعاني هذه الأيام من أزمة في الوقود والخبز أفرزت تعطيل دولاب العمل في كثير من القطاعات، وتلاحظ حدوث شجارات واحتكاكات بين المواطنين ومنسوبي السلطات الحكومية من جهة وبين المواطنين وعمال المخابز من جهة أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)