كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كارينباور" رئيسة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي خلفا لميركل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخبت أنجريت كرامب كارينباور، رئيسة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا خلفا لميركل.

وبعد تولي ميركل منصب رئيسة للحزب لمدة 18 عاما، انتخب حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني المحافظ اليوم الجمعة أنغريت كرامب كارينباور المقربة من المستشارة انجيلا ميركل لرئاسة الحزب، حسب دويتش فيلله. وفازت كرامب- كارينباور بأكثر من 51 % من إجمالى الأصوات في مؤتمر الحزب في مواجهة فريدريش ميرتس خصم ميركل "الذي أراد تغيير سياسة الحزب أكثر نحو اليمين المحافظ".

شكرا لقرائتكم خبر عن "كارينباور" رئيسة جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحي خلفا لميركل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .