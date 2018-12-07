كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث": المشاورات اليمنية تركز على بناء الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر في مكتب المبعوث الدولي، مارتن جريفيث، إن مشاورات السويد مستمرة، طالما الطرفان مستمرون في التشاور مع الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر، أن مناقشة إجراءات بناء الثقة مشاورات اليوم ركزت حول القضايا الإنسانية.

وأشار إلى أن المبعوث الخاص لا يفرض على أي من الوفدين أية أجندة، منوها بأن مهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان.

وتابع: "لا سقف زمنياً للمشاورات اليمنية في ستوكهولم، والمرحلة الحالية تركز على بناء الثقة.

وكانت انطلقت أمس الخميس، مشاورات السلام بين الطرفين بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والسفراء، فيما أعلن المبعوث الأممي توقيع الأطراف على وثيقة تبادل الأسرى.