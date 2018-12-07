كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريفيث": المشاورات اليمنية تركز على بناء الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المصدر، أن مناقشة إجراءات بناء الثقة مشاورات اليوم ركزت حول القضايا الإنسانية.
وأشار إلى أن المبعوث الخاص لا يفرض على أي من الوفدين أية أجندة، منوها بأن مهمته الوصول إلى حلول يقبل بها الطرفان.
وتابع: "لا سقف زمنياً للمشاورات اليمنية في ستوكهولم، والمرحلة الحالية تركز على بناء الثقة.
وكانت انطلقت أمس الخميس، مشاورات السلام بين الطرفين بحضور عدد من المسؤولين الدوليين والسفراء، فيما أعلن المبعوث الأممي توقيع الأطراف على وثيقة تبادل الأسرى.
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