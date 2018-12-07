كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيات الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن رئيس وفد الحوثي في مشاورات السويد المدعو محمد عبدالسلام، أنهم لن يقوموا بتسليم السلاح، ولن يستسلموا في أشاره واضحة في تمردهم على القرارات الدولية التي تطالب المليشيات بتسليم السلاح والانسحاب من المدن, قبل الخوض في أي عملية سياسية معهم.
وأضاف رئيس وفد الحوثي: "لا بد من تشكيل دولة أولا ثم يسحب السلاح من جميع الأطراف".
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